700 тис. для «мертвої душі»: судитимуть ексдиректора КП

За процесуального керівництва прокурорів Уманської окружної прокуратури до суду скеровано обвинувальний акт відносно 47-річного чоловіка за фактом службової недбалості, неналежного виконання службовою особою своїх обов’язків, несумлінне ставлення до них, що спричинило тяжкі наслідки інтересам окремих юридичних осіб (ч. 2 ст. 367 Кримінального кодексу України).

Слідством встановлено, що колишній директор одного із комунальних підприємств району, будучи уповноваженим розпоряджатися його коштами, достовірно знаючи штатний розпис та розподіл обов’язків підлеглих працівників, всупереч фінансовому плану підприємства, уклав цивільно-правові договори з особою, яка фактично не виконувала свої зобов’язання, оскільки аналогічні обов’язки були закріплені за штатними працівниками. Внаслідок цього, з серпня 2017 року по вересень 2019 року підприємству завдано матеріальної шкоди майже на 700 тисяч гривень.

Досудове розслідування здійснює СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області.

У разі доведення вини, підозрюваному загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від двох до п’яти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та зі штрафом від двохсот п’ятдесяти до семисот п’ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або без такого.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Пресслужба Черкаської обласної прокуратури