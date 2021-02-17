Поліцейські Хуста затримали місцевого жителя, який вимагав у чоловіка 10 тисяч доларів

Вчора, 16 лютого, оперативники Хустського районного управління поліції задокументували факт вимагання та отримання коштів 50-річним жителем міста.

В ході поліцейської спецоперації встановлено, що чоловік протягом майже трьох місяців погрожував 38-річному потерпілому вбивством, якщо той не заплатить йому гроші.

Зловмисник вимагав плату, як моральну компенсацію за, нібито, інтимні стосунки потерпілого з його дружиною. Моральну шкоду вимагач оцінив у розмірі 10 тисяч доларів США.

Під час передачі коштів через посередника на одній із вулиць міста Хуст й затримали зловмисника. Зараз його поміщено до ізолятора тимчасового тримання.

Розслідування даного факту проводиться в рамках кримінального провадження, відкритого за ч. 2 ст. 189 (Вимагання, вчинене з погрозою вбивства) Кримінального кодексу України. Наразі вирішується питання щодо повідомлення затриманому про підозру та обрання запобіжного заходу. Слідство у справі триває.

Поліція Закарпатської області