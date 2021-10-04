У службовій недбалості під час закупівлі тролейбусів на ₴7 млн. підозрюється директор КП

За процесуального керівництва Криворізької центральної окружної прокуратури директору комунального підприємства повідомлено про підозру у службовій недбалості, внаслідок якої територіальній громаді спричинено матеріальні збитки (ч. 2 ст. 367 КК України).

За даними слідства, у 2018 році посадовець, неналежно виконуючи службові обов’язки, уклав з банком договори фінансового лізингу на придбання тролейбусів та автобусів на невигідних для комунального підприємства умовах – за цінами, що значно перевищують ринкові.

Через службову недбалість керівника підприємство зайво сплатило продавцеві понад 7,2 млн грн бюджетних коштів.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюється Криворізьким відділом поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області, оперативний супровід – Управлінням Служби безпеки України в області.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

За матеріалами Дніпропетровської обласної прокуратури