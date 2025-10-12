Образив музиканта з інвалідністю і вимагав співати російською – у Києві затримали покидька-провокатора

Чоловік напідпитку підійшов до вуличного співака та став голосно вимагати виконання російськомовної пісні, а на відмову відреагував сваркою та образами

У Києві в суботу, 11 жовтня 2025 року спалахнув скандал через приниження вуличного музиканта на колісному кріслі. До чоловіка, що співав у Дарницькому районі, днями підійшов невідомий, що був явно напідпитку, і почав вимагати заспівати пісню російською мовою. На відмову відреагував агресією: почав кричати, що, немовби, “воював на Донбасі”. З’ясувалося, що ним був 29-річний уродженець Луганщини, який працює у Києві охоронцем, і, нібито, жодного дня не провів на фронті, бо має бронь.

Відео інциденту виклали в Мережу київські Telegram-пабліки. На записі, що його зробив столичний вуличний співак Іван Заміга, видно, як до нього підходить чоловік та просить виконати композицію російською мовою. Почувши відмову, – почав відверто ображати та принижувати артиста.

“Я співаю лише українською та англійською. Російськомовну музику я не буду грати. Навіть за мільйон доларів я цього не зроблю. Це моя позиція”, – сказав Заміга, що розлютило перехожого.

Той почав активно обурюватись: мовляв, воював на Донбасі, а співак (нагадаємо, Заміга пересувається у колісному кріслі) там ніколи не був. Коли інші перехожі заступилися за артиста, той став погрожувати їм фізичною розправою та загалом вів себе агресивно. Обклавши слухачів “триповерховим” матюччям, ще й “засвітив” на відео своє обличчя – бо схилився до співака, аби проговорити погрози йому на вухо (все добре чутно в мікрофон: серед іншого, назвав співака “галімим півнем”).

А вже зранку у неділю, 12 жовтня у Поліції Києва повідомили: чоловіка розшукали й притягнули до відповідальності. Правоохоронці побачили відео у соцмережах, а особу нетверезого перехожого встановили за участі фахівців кримінального аналізу.

“Ним виявився 29-річний місцевий мешканець. Останній не зміг пояснити свої дії, посилаючись на те, що був напідпитку”, – розповіли у поліції.

Також там додали, що доставили чоловіка до Дарницького управління поліції. Там на нього склали адмінматеріал за ст.173 КУпАП (дрібне хуліганство). У підсумку, весь інцидент “коштуватиме” тому дешевше, ніж попити кави у кав’ярні – адже чоловікові загрожує штраф від 51 до 119 грн, або адмінарешт до 15 діб, чи виправні роботи до 60 годин.

Втім, це може бути ще не кінець історії. Видання Обоз розповіло з посиланням на “анонімне джерело, близьке до порушника”, що насправді порушник, Максим Я., є уродженцем міста Золоте, що на Луганщині. До Києва він нібито приїхав 2022 року, на фронті жодного дня не провів – має бронь від мобілізації та працює у охороні адмінбудівлі в столиці.

“Чоловік нібито постійно підтримує зв’язок з “ЛНР”, де йому розповідають “як добре в окупації”, і при цьому публічно хвалився своєю “крутою бронею до кінця мобілізації”, – також стверджує видання.

Підтверджень цьому наразі видання не надає. Втім, увагу на себе звертає саме той факт, що у дописі від київської поліції порушника називають “місцевим мешканцем” – відтак, він встиг зареєструватися у столиці. На відео сам себе він називає “луганчанином”. // Інформатор