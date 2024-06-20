У столиці чоловік ножем тяжко травмував свого товариша

Під час конфлікту зловмисник наніс 56-річному знайомому декілька ножових поранень у живіт, внаслідок чого потерпілого з тяжкими травмами госпіталізували до лікарні. За скоєне зловмиснику загрожує до восьми років позбавлення волі.

На спецлінію 102 Святошинського управління поліції надійшло повідомлення від чоловіка про те, що його товариш наніс йому ножові поранення. На місце події виїхала слідчо-оперативна група та медики.

Правоохоронці з’ясували, що чоловік зі знайомим у гаражі розпивали алкогольні напої. Під час застілля між товаришами виник конфлікт, у ході якого зловмисник наніс 56 – річному місцевому мешканцю декілька ножових поранень у живіт. Медики госпіталізували постраждалого з місця події у важкому стані.

Поліцейські затримали фігуранта у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Ним виявився раніше не судимий киянин 1986 року народження.

За процесуального керівництва Святошинської окружної прокуратури слідчі повідомили затриманому про підозру за ч.1 ст.121 Кримінального кодексу України – умисне тяжке тілесне ушкодження. Суд обрав чоловіку запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Санкція статі передбачає до восьми років позбавлення волі.

Відділ комунікації поліції Києва