У Новомосковську чоловік торгував бойовими гранатами

У Новомосковську 32-річний чоловік намагався продати 7 гранат різного типу та п’ять запалів до них. Ще 3 гранати вилучили у нього під час обшуку.

Про це повідомляє “Дніпро Оперативний” із посиланням на ГУНП у Дніпропетровській області.

24 вересня співробітники поліції затримали чоловіка, який намагався продати 7 бойових гранат. Під час обшуку будинку у чоловіка виявили дерев’яну скриньку військового зразка, в якій зберігалися ще три гранати різного типу та маркувань. Також було виявлено гроші, отримані від збуту боєприпасів.

Чоловіку повідомили про підозру за ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами чи вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до семи років.

Наразі правоохоронці встановлюють походження боєприпасів.