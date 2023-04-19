СБУ повідомила про підозру колаборанту, який був особистим радником терориста Стрєлкова

Служба безпека зібрала доказову базу на підсанкційного пропагандиста Ігоря Дуся, який публічно заперечує існування української державності.

Зловмисник у 2014 році був радником російського терориста Стрєлкова-Гіркіна і наразі позиціонує себе як «православний публіцист».

Також він очолює громадську організацію «Народний собор», яка є українською «філією» однойменного російського об’єднання під егідою РПЦ.

Після захоплення Криму зловмисник втік на тимчасово окуповану територію українського півострова.

Там він був постійним «гостем» ефірів російських телеканалів, де виступав у ролі «політичного» або «релігійного» експерта і виправдовував агресію проти України.

Після повномасштабного вторгнення Дусь уже в москві публічно вихваляв учасників окупаційних угруповань рф і закликав бійців ЗСУ не чинити спротив загарбникам.

Крім того, він активно «розганяв» наративи кремля щодо «утисків» представників УПЦ (МП) і вихваляв антиукраїнську діяльність московського патріарха кирила.

Ініційовані СБУ експертизи підтвердили факти підривної діяльності фігуранта проти державної безпеки України.

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили йому про підзору за двома статтями Кримінального кодексу України:

ч. 1 ст. 111-1 (колабораційна діяльність);

ч. 2 ст. 110 (посягання на територіальну цілісність та недоторканність України).

Наразі зловмисник перебуває на території росії. Тривають комплексні заходи для його притягнення до відповідальності.

Розслідування проводять співробітники СБУ за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора.

Служба безпеки України