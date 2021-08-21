Поліцейські Київщини викрили угруповання торговців зброєю

До поліції надійшла інформація про те, що 40 та 50-річний мешканці Обухівщини зберігають зброю та боєприпаси без передбаченого законом дозволу. Під час санкціонованих обшуків в них вилучили 12 корпусів гранат, 20 запалів та 318 патронів.

Викрили фігурантів оперативники карного розшуку спільно з працівниками слідчого управління поліції Київщини із залученням спецпризначенців за процесуальним керівництвом Київської обласної прокуратури.

За місцями проживання фігурантів правоохоронці провели санкціоновані обшуки та вилучили 12 гранат, 20 запалів, 318 патронів різного калібру, нунчаки, телефони, флеш-накопичувачі.

Чоловіків затримано у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Слідчі за процесуальним керівництвом прокуратури повідомили фігурантам про підозру за ч.1 ст. 263 (Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від трьох до семи років.

Вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу.

Відділ комунікації поліції Київської області