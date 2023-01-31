Обіцяв за $80 тис. «домовитися» з СБУ – за шахрайство судитимуть керівника апарату Бориспільської РВА Київської області
Київська міська прокуратура скерувала до суду обвинувальний акт відносно керівника апарату Бориспільської районної військової адміністрації Київської області, викритого на спробі шахрайського заволодіння грошовими коштами у особливо великих розмірах (ч. 2 ст. 15 ч. 4 ст. 190 КК України).
Згідно з матеріалами слідства, керівник апарату Бориспільської районної військової адміністрації Київської області пообіцяв директору комерційної структури за грошову винагороду «домовитися» із співробітниками СБУ про не вжиття ними заходів з накладення арешту на майно та активи підприємства.
Свої послуги керівник апарату оцінив у 80 тис. доларів США.
У разі незгоди сплатити ці кошти посадовець погрожував підприємцю блокуванням роботи його фірми через арешт майна та активів.
28 листопада 2022 року у ході контролю за вчиненням злочину високопосадовця затримали під час одержання грошових коштів.
Досудове розслідування здійснювалося слідчими ТУ ДБР, розташованого у м. Києві, за оперативного супроводження ГУ ВБ Служби безпеки України.
Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.