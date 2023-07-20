7000 доларів брав депутат-барига за дозвіл на спил зелених насаджень в Одесі

Голова однієї з постійних комісій Одеської міської ради вимагав та отримав неправомірну вигоду за неперешкоджання у наданні дозволів на спил зелених насаджень в Одесі. Чоловіка затримано в процесуальному порядку. Йому загрожує до 10-ти років ув’язнення з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, з конфіскацією майна.

Детективи слідчого управління ГУНП в Одеській області спільно зі співробітниками Управління СБУ в Одеській області під процесуальним керівництвом Одеської обласної прокуратури встановили, що депутат міської ради, будучи головою однієї з комісії, вимагає та отримує від громадян хабарі за надання дозволів на спил дерев на території Одеси.

Правоохоронці затримали правопорушника в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України після перерахування 5000 доларів США неправомірної вигоди на криптовалютний рахунок.

Загалом фігурант одержав від суб’єктів господарювання 7000 доларів США неправомірної вигоди.

За місцем проживання затриманого, на його робочому місці, а також за місцем мешкання інших осіб, які можуть бути причетні до злочину, у їхніх транспортних засобах, були проведені обшуки, в результаті яких правоохоронці вилучили мобільні телефони, гроші, документацію, зошити з чорновими записами та інші речі, що становлять інтерес для слідства.

«Фігуранту повідомили про підозру за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України. Наразі йому інкримінують одержання службовою особою неправомірної вигоди у значному розмірі для себе за вчинення та невчинення в інтересах того, хто надає неправомірну вигоду, будь-якої дії з використанням наданої влади, поєднаному з вимаганням неправомірної вигоди. Цей злочин карається позбавленням волі на строк від п’яти до десяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, з конфіскацією майна», – зазначив начальник слідчого управління ГУНП в Одеській області Сергій Коновальчук.

Вирішується питання щодо обрання підозрюваному запобіжного заходу.

Слідство триває. Встановлюється повне коло осіб, які можуть бути причетні до даного злочину.

Національна поліція України