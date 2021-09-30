7000 доларів за передачу в оренду землі – у Маріуполі викрито керівника держпідприємства

За процесуального керівництва Маріупольської окружної прокуратури керівника одного з держпідприємств Донецької області викрито на одержанні неправомірної вигоди за вплив на прийняття рішення посадовою особою органу місцевого самоврядування (ч. 3 ст. 369-2 КК України).

За даними слідства, керівник державного підприємства вимагав від мешканця м. Маріуполя неправомірну вигоду у розмірі 7 тис доларів США. За це він обіцяв вплинути на голову однієї з селищних рад Маріупольського району щодо вирішення питання передачі в оренду земельних ділянок сільськогосподарського призначення площею 10 га.

Під час отримання частини неправомірної вигоди у сумі 3,5 тис доларів чоловіка викрито. Наразі йому повідомлено про підозру та вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу.

Досудове розслідування здійснюється слідчими Маріупольського рай управління поліції Головного управління Нацполіції в Донецькій області за оперативного супроводу Головного відділу по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю Головного управління СБУ в Донецькій та Луганській областях.

За матеріалами Донецької обласної прокуратури