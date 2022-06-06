8 років позбавлення волі отримав житель Черкащини за умисне вбивство

За публічного обвинувачення прокурорів Христинівського відділу Уманської окружної прокуратури Христинівським районним судом визнано винним 27-річного місцевого жителя за фактом умисного вбивства (ч.1 ст.115 КК України).

Встановлено, що у 24.02.2022 року, 27-річний житель одного із сіл Христинівської міської територіальної громади, за місцем свого проживання, перебуваючи в стані алкогольного сп’яніння, під час конфлікту зі своїм 31-річним знайомим, з метою позбавлення його життя, діючи умисно та бажаючи настання смерті даної особи, наніс близько 33 удари ножем у ділянки обличчя, шиї та грудної клітки потерпілого, чим завдав йому тяжких тілесних ушкоджень. Від отриманих тілесних ушкоджень чоловік помер на місці вчинення злочину.

Вироком Христинівського районного суду від 02.06.2022 обвинуваченого визнано винним та засуджено до 8 років реального позбавлення волі.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Пресслужба Черкаської обласної прокуратури