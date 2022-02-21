Викрито злочинну групу телефонних шахраїв, які ошукали громадян майже на пів мільйона гривень

32-річний організатор злочинної оборудки відбуває покарання у Ладижинській виправній колонії за особливо тяжкий злочин. Разом із ще одним засудженим та спільницею на волі вони ошукували людей по всій Україні. Телефоном зловмисники вводили в оману людей, називаючись співробітниками банку, та отримували конфіденційну інформацію щодо їхніх банківських карток. У подальшому переводили з рахунків потерпілих усі наявні кошти. Наразі поліцейським відомо про десять епізодів злочинної діяльності шахраїв.

Викрили злочинну діяльність угруповання оперативники кримінальної поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області спільно зі слідчими слідчого управління.

За словами начальника Управління карного розшуку ГУНП у Вінницькій області Андрія Дамзіна, злочинна група складалась з двох засуджених віком 32 та 36 років та 42-річної спільниці з Козятина, яка перебувала на волі.

Шахраї телефонували за випадковими номерами телефонів і називались працівниками банківської установи. У ході розмови зловмисники дізнавались конфіденційну інформацію щодо карткових рахунків співрозмовників, зокрема, номери рахунків та коди доступу. Після цього вони переказували гроші потерпілих на рахунок 42-річної спільниці з Козятина.

Поліцейські провели обшук за місцем відбування покарання засуджених та в помешканні їхньої спільниці та вилучили у них мобільні телефони, сім карти, планшет, чорнові записи, інші речові докази злочинної діяльності.

Силову підтримку проведення процесуальних дій забезпечували бійці спецпідрозділу КОРД.

Встановлено десять потерпілих з різних регіонів України, які втратили близько 500 тисяч гривень. Наразі поліція встановлює інших осіб, які постраждали від дій шахраїв.

Слідство розслідує кримінальне провадження за ч. 3 ст. 190 Кримінального кодексу України (шахрайство, вчинене у великих розмірах, або шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки). За це передбачено покарання — до 8 років позбавлення волі. Досудове розслідування триває.

Відділ комунікації поліції Вінницької області