Викрито злочинну групу телефонних шахраїв, які ошукали громадян майже на пів мільйона гривень

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32-річний організатор злочинної оборудки відбуває покарання у Ладижинській виправній колонії  за особливо тяжкий злочин.  Разом із ще одним засудженим та спільницею на волі вони ошукували людей по всій Україні. Телефоном зловмисники вводили в оману людей,  називаючись  співробітниками банку, та отримували конфіденційну інформацію щодо їхніх банківських карток. У подальшому переводили з рахунків потерпілих  усі наявні кошти.  Наразі поліцейським відомо про десять епізодів злочинної діяльності шахраїв.

Викрили злочинну діяльність угруповання оперативники  кримінальної поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області  спільно  зі слідчими слідчого  управління.

За словами начальника Управління карного розшуку ГУНП у Вінницькій області Андрія Дамзіна, злочинна група складалась з двох засуджених віком 32 та 36 років та 42-річної спільниці з Козятина, яка  перебувала на волі.

Шахраї телефонували за випадковими номерами телефонів і називались працівниками банківської установи. У ході розмови зловмисники дізнавались конфіденційну інформацію щодо карткових рахунків співрозмовників, зокрема, номери рахунків та коди доступу.  Після цього вони переказували  гроші потерпілих на рахунок 42-річної спільниці з Козятина.

Поліцейські провели обшук за місцем відбування покарання засуджених та в помешканні їхньої спільниці  та вилучили у них мобільні телефони, сім карти, планшет,  чорнові записи, інші речові докази злочинної діяльності.

Силову підтримку проведення процесуальних дій забезпечували бійці спецпідрозділу  КОРД.

Встановлено десять потерпілих з різних регіонів України, які втратили близько 500 тисяч гривень. Наразі поліція встановлює  інших осіб, які постраждали  від дій шахраїв.

Слідство розслідує кримінальне провадження за ч. 3 ст. 190 Кримінального кодексу України (шахрайство, вчинене у великих розмірах, або шляхом незаконних операцій  з використанням електронно-обчислювальної техніки). За це передбачено покарання — до 8 років позбавлення волі. Досудове розслідування триває.

Відділ комунікації поліції Вінницької області

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