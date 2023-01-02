8 років ув’язнення: жителю Прикарпаття винесено вирок за смертельне побиття знайомого

За підтримання публічного обвинувачення прокурорами Коломийської окружної прокуратури суд визнав 24-річного чоловіка винуватим у заподіянні 47-річному знайомому тяжких тілесних ушкоджень, що спричинили його смерть (ч.2 ст. 121 КК України).

Під час судового розгляду прокурор довів, що у вересні 2020 року, після застілля між чоловіками виник конфлікт в ході якого молодший побив старшого. Від отриманих травм потерпілий помер.

Вироком суду чоловіку призначено покарання – 8 років позбавлення волі.

Вирок набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги.

Івано-Франківська обласна прокуратура