На Чернігівщині двоє покидьків побили та пограбували жінку
25 травня 2022 року двоє мешканців Семенівської ОТГ Новгород-Сіверського району вночі проникли до будинку пенсіонерки, що проживає в одному з прикордонних сіл громади.
Підозрювані, які перебували в стані алкогольного сп’яніння, вибили вхідні двері, заподіяли жінці численні тілесні ушкодження та заволоділи її грошовими коштами.
У подальшому, потерпіла, незважаючи на свій похилий вік, все ж таки зуміла вирватися та покликати на допомогу сусідів.
Злочинців же було затримано цього дня завдяки злагодженим діям правоохоронців.
На даний час, за принципової позиції прокурорів Новгород-Сіверської окружної прокуратури та суду, підозрювані утримуються під вартою.
Довідково: за вчинення вказаного злочину особам загрожує від 8 до 15 років позбавлення волі із конфіскацією майна.
За інформацією Новгород-Сіверської окружної прокуратуриTweet