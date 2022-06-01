На Чернігівщині двоє покидьків побили та пограбували жінку

25 травня 2022 року двоє мешканців Семенівської ОТГ Новгород-Сіверського району вночі проникли до будинку пенсіонерки, що проживає в одному з прикордонних сіл громади.

Підозрювані, які перебували в стані алкогольного сп’яніння, вибили вхідні двері, заподіяли жінці численні тілесні ушкодження та заволоділи її грошовими коштами.

У подальшому, потерпіла, незважаючи на свій похилий вік, все ж таки зуміла вирватися та покликати на допомогу сусідів.

Злочинців же було затримано цього дня завдяки злагодженим діям правоохоронців.

На даний час, за принципової позиції прокурорів Новгород-Сіверської окружної прокуратури та суду, підозрювані утримуються під вартою.

Довідково: за вчинення вказаного злочину особам загрожує від 8 до 15 років позбавлення волі із конфіскацією майна.

За інформацією Новгород-Сіверської окружної прокуратури