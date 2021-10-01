Львівські вироки: убивця спав зі своєю жертвою, а шахраї продавали китайські підробки «Apple»

У державному реєстрі судових рішень з’явилися нові вироки у кримінальних провадженнях, винесені районними судами міста Львова.

“Діло” пропонує огляд найцікавіших справ, які слухалися у судах першої інстанції, станом на 30 вересня.

Львів’янин забив до смерті співмешканку і ліг з нею спати

Галицький районний суд міста Львова виніс вирок чоловікові, якого звинуватили у вбивстві своєї 45-річної співмешканки, яке сталося 17 лютого цього року.

Того дня вони перебували разом у помешканні, яке орендували для спільного проживання. До вечері взяли собі пляшку горілки, але мирна бесіда за чаркою у цивільного подружжя не клеїлася. На суді обвинувачений пояснював, що його співмешканка влаштувала йому сцену ревності, погрожувала порізати собі вени, а потім накинулася на нього з ножем. Йому, мовляв, довелося захищатися і він вдарив жінку кілька разів. Від одного з ударів вона упала, ударившись головою до керамічної плитки. Чоловік ще копнув кілька разів лежачу ногами.

За словами підсудного, після побиття його жінка сама піднялася з підлоги і лягла на дивані, а “він приліг біля неї і вони заснули”. Коли вранці прокинувся, то зрозумів, що з його співмешканкою “щось не так”. Він спробував надати їй первинну допомогу, а потім викликав швидку і поліцію. Перебіг подій минулого дня він пригадував дуже приблизно, точний час сварки та нанесення побоїв назвати не міг.

Як згодом встановила експертиза, на тілі жінки буквально не було живого місця. У неї була закрита черепно-мозкова травма, множинні крововиливи, особливо з правого боку голови, зламано кілька ребер, руки та ноги — в синцях. “Вищевказані синці та садна, а також закрита черепно-мозкова травма мають ознаки прижиттєвого походження та утворилися незадовго до настання смерті”, – цитують у вироку висновок експерта.

Вироком суду львів’янина було визнано винним у вбивстві співмешканки, йому призначено покарання у вигляді 9 років позбавлення волі.

Один з нападників на псевдогеїв уклав угоду з прокурором

Галицький районний суд міста Львова затвердив угоду про визнання винуватості, яку уклав із прокурором один із звинувачених у хуліганських діях, що відбулися у ніч на 26 липня цього року біля пам’ятника Шевченкові на проспекті Свободи. Тоді група молодих людей напала на львівського вуличного музиканта та його товариша — київського літератора — очевидно, сприйнявши їх за представників ЛГБТ-спільноти.

За словами потерпілих, нападників було четверо. Вони звернулися до хлопців брутальною фразою сексуального характеру, розпилили в очі газовий балончик та нанесли побої. Згодом експертиза встановила у потерпілих хімічні опіки рогівки ока та синці на обличчі, які належать до легких тілесних ушкоджень.

Попри те, що нападники одразу втекли з місця події, особи підозрюваних поліція встановила. Один з них, уродженець Хмельницької області, погодився на угоду про визнання винуватості, відповідно до якої йому було призначено “умовне” позбавлення волі.

Згідно з вироком суду та за угодою з прокуратурою хулігану призначено покарання у вигляді 4 років позбавлення волі з іспитовим терміном 1 рік. Упродовж цього часу засуджений повинен з’являтися для реєстрації до уповноваженого органу з питань пробації, а також повідомляти про зміну місця проживання, роботи або навчання.

Стрілець у барах на площі Ринок на суді не пояснив мотивів свого вчинку

Галицький районний суд міста Львова розглянув справу про обвинувачення 39-річного львів’янина, який 18 серпня цього року у громадському місці здійснив кілька пострілів із турецького стартово-шумового пістолета Retay Mod92, який є реплікою знаменитого Beretta 92FS.

Ковбойську розвагу чоловік влаштував у барах “Базилік” та “Кентавр” на площі Ринок. Відразу після затримання поліцією чоловік пояснив, що вистрелив у повітря, щоб зняти відео для соцмереж і набрати контент.

Під час судового розгляду справи звинувачений своїх дій не пояснював. Чоловік уклав з пороукрором угоду про визнання винуватості, погодившись на “умовне” позбавлення волі.

Відповідно до вироку суду, стрільцю з площі Ринок призначено покарання у вигляді 3 років позбавлення волі з іспитовим строком 1,5 року.

Шахрайська група продавала підробки під Apple

Сихівський районний суд міста Львова виніс вирок у справі про організовану злочинну групу, яка займалася продажем китайських навушників через Інтернет-магазини під виглядом фірмових Арple АirРods2.

Окрім організатора афери, який був приватним підприємцем, до складу групи входило ще четверо осіб. Упродовж 2019-2020 років вони створили декілька інтернет магазинів через які продавали підробки фірмових навушників, пропонуючи їх зі “скидкою” в 10-20 відсотків.

Для своєї діяльності шахраї орендували квартиру, яка була своєрідним офісом, обладнаним комп’ютерною технікою. Кожен із підручних організатора отримував щомісячну платню в розмірі 10-15 тисяч гривень.

Протиправну діяльність було викрито працівниками поліції, після чого було проведено обшуки в орендованих квартирах та в помешканні організатора злочину. На суді він запвенив, що йому “дуже соромно за такі дії”, повідомив, що як ФОП продовжує займатися законною діяльністю, з кожним потерпілими окремо поспілкувався та попросив вибачення, спільно з іншими хлопцями відшкодував розмір збитків.

Відповідно до вироку суду кожному учаснику злочинної групи було призначено покарання у вигляді позбавлення волі на 5 років (з іспитовим строком 3 роки), для трьох з них “умовне” ув’язнення супроводжується конфіскацією майна.