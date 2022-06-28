8 років за ґратами проведе чоловік, який задушив свого приятеля

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За підтримання публічного обвинувачення прокурорами Богодухівської окружної прокуратури Харківської області судом визнано винним раніше судимого 34-річного чоловіка за фактом умисного вбивства (ч. 1 ст. 115 КК України). Йому призначено покарання у виді 8 років позбавлення волі.

Прокурори у суді довели, що ввечері 29 квітня 2022 року в смт Коломак Богодухівського району під час застілля у двох місцевих жителів виник конфлікт.

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Під час сварки один з чоловіків вирішив вбити свого товариша і вдарив його кулаком, від чого той впав на підлогу. Після цього 34-річний зловмисник обмотав поясом шию потерпілого та задушив його.

27 червня 2022 року Коломацьким районним судом Харківської області винесено обвинувальний вирок. Наразі триває строк на апеляційне оскарження.

Харківська обласна прокуратура

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