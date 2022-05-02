На Хмельниччині затримали зловмисника, який обікрав сім’ю переселенців з Донеччини

25-річний зловмисник у соціальному прихистку в м. Славута викрав у сім’ї переселенців з Донеччини сумку з усіма їхніми заощадженнями. Після цього «гастролер» намагався покинути територію області. Проте поліцейські оперативно вирахували, на якому автомобілі він пересувався і зупинили його в селищі Летичів — вже практично на кордоні з Вінничиною.

30 квітня до поліції із заявою про крадіжку звернулась переселенка з Донеччини, яка знайшла тимчасовий прихисток у Славуті. Жінка повідомила, що невідомий викрав сумку, де були заощадження всієї її сім’ї.

Оперативники Шепетівського райуправління поліції швидко з’ясували, на якому автомобілі пересувався зловмисник, і передали орієнтування колегам по області. На блокпосту у Летичеві його і зупинили.

Крадієм виявився 25-річний «гастролер» з Дніпропетровщини. Зловмисник теж на ніч поселився в соціальному притулку, де і викрав сумку з чималою сумою коштів. Після цього поспішив покинути межі області. Проте це йому не вдалось. Викрадені кошти у нього вилучили. Найближчим часом їх повернуть власниці.

Наразі чоловік перебуває в ізоляторі тимчасового тримання. Слідчі за процесуального керівництва прокуратури вже оголосили йому про підозру за ч. 4 ст. 185 (Крадіжка) Кримінального кодексу України, санкція якої передбачає до 8 років ув’язнення. Наразі вирішується питання про обрання підозрюваному запобіжного заходу. Крім того, правоохоронці перевіряють затриманого на причетність до вчинення подібних злочинів в інших регіонах України.

Сектор комунікації поліції Хмельницької області