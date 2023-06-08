8 років за гратами проведе житель Березнівщини, який до смерті побив поліном сусіда

Прокурорами Березнівського відділу Здолбунівської окружної прокуратури в суді доведено вину 42-piчнoгo жителя Березнівської громади, якому інкримінували нанесення умисних тяжких тілесних ушкоджень, що спричинило смерть потерпілого (ч. 2 cт. 121 KK України).

Вироком Березнівського районного суду йому призначено покарання у вигляді 8 років позбавлення волі.

Доведено, що наприкінці грудня 2022 року, до жителя с. Кам’янка прийшли двоє сусідів. Чоловіки розпивали алкогольні напої та грали в карти. Потім між гостями виник конфлікт, який швидко переріс у бійку, у ході якої обвинувачений вдарив кілька разів дерев’яним поліном по голові потерпілого. Потому бійка припинилася, а чоловіки розійшлися по домівках. Загиблого знайшли родичі за місцем проживання через два дні.

Обвинувачений у суді свою вину визнавав повністю та переконував, що не бажав смерті сусіду.

До набрання вироком законної сили чоловік перебуватиме під вартою, а сторони можуть оскаржити вирок в апеляційному суді.

За матеріалами Здолбунівської окружної прокуратури