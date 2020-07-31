$80 тисяч за активізацію розслідування – за вимагання затримано слідчого ДБР, поліцейського опера та їх спільника

За процесуального керівництва прокурорів Офісу Генерального прокурора затримано слідчого територіального управління ДБР, розташованого у м. Полтава, оперуповноваженого Полтавського управління Департаменту внутрішньої безпеки Національної поліції України та їхнього спільника за фактом вимагання та отримання неправомірної вигоди (ч. 3 ст. 368 КК України).

За попередньою інформацією, слідчий ДБР, працівник внутрішньої безпеки поліції та їхній спільник вимагали у громадянина 80 000 доларів США за активізацію досудового розслідування у кримінальному провадженні, розпочатому за його зверненням.

Провадження стосується слідчого Нацполіції, який здійснює розслідування щодо заявника.

Наразі правоохоронців та їх спільника затримано на гарячому, безпосередньо під час отримання першої частини неправомірної вигоди в сумі 40 000 доларів США.

На даний час тривають першочергові слідчі дії, вирішується питання щодо повідомлення затриманим про підозру та обрання запобіжних заходів.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюється слідчими Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань, за оперативного супроводу Управління внутрішнього контролю та Управління забезпечення особистої безпеки Державного бюро розслідувань.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Офіс Генпрокурора

