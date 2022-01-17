До 14 років позбавлення волі засуджено 18-річного юнака, який разом зі спільником убив пенсіонера за моток мідного дроту

За публічного обвинувачення Білопільського відділу Сумської окружної прокуратури вироком суду від 17 січня 2022 року 18-річного обвинуваченого визнано винним в умисному вбивстві пенсіонера з корисливих мотивів та розбійному нападі (п. 6, п. 12 ч. 2 ст. 115 та ч. 4 ст. 187 КК України). Юнака засуджено до 14 років позбавлення волі.

Прокурор у суді довів вину обвинуваченого в інкримінованих злочинах, що сталась 4 липня 2021 року в м. Білопілля.

Встановлено, що двоє юнаків напередодні були в дачному будинку пенсіонера. Вони відразу відмітили цінні речі, які можна викрасти. Юнаки сподівались, що чоловік поїде з дачного будинку, відтак вночі прийшли за його майном. Однак пенсіонер був у будинку. Це не зупинило нападників. Щоб потерпілий не чинив опір, вони забили його руками та ногами до смерті. Тіло скинули в закинуту водонапірну вежу. Тікаючи, прихопили із собою моток мідного дроту.

17-річного спільника засудженого, який переховується від органу досудового слідства, заочно повідомлено про підозру та 12 липня 2021 року оголошено в розшук.

Досудове розслідування проведене слідчими відділення поліції № 1 (м. Білопілля) Сумського районного управління поліції під процесуальним керівництвом прокуратури.

Сумська обласна прокуратура