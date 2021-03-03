За матеріалами контррозвідки СБУ 8 ватажкам та учасникам НЗФ повідомлено про підозри

Опубликовано

Чотирьох із них оголошено у розшук, ще двох — заочно засуджено до тривалих термінів ув’язнення.

Серед викритих бойовиків:

  • «слідчий МДБ ДНР», який брав участь у допитах українських бранців у тюрмах, зокрема, у так званій «Ізоляції»
  • бойовик і вербувальниця батальйону «Восток», причетного до збройного супротиву силам АТО, у тому числі у районі Донецького аеропорту
  • два так званих «мери» окупованого Шахтарська
  • організаторка мережі інформаторів, яку контррозвідка викрила у Донецькій області
  • заступник начальника Міграційної служби МВС «ДНР»

Служба безпеки України

Like

Метки:

Читайте также: