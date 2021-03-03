За матеріалами контррозвідки СБУ 8 ватажкам та учасникам НЗФ повідомлено про підозри
Чотирьох із них оголошено у розшук, ще двох — заочно засуджено до тривалих термінів ув’язнення.
Серед викритих бойовиків:
- «слідчий МДБ ДНР», який брав участь у допитах українських бранців у тюрмах, зокрема, у так званій «Ізоляції»
- бойовик і вербувальниця батальйону «Восток», причетного до збройного супротиву силам АТО, у тому числі у районі Донецького аеропорту
- два так званих «мери» окупованого Шахтарська
- організаторка мережі інформаторів, яку контррозвідка викрила у Донецькій області
- заступник начальника Міграційної служби МВС «ДНР»