870 000 гривень збитків на ремонті укриття: у столиці повідомили про підозру підряднику

Між комунальною установою та підрядником був укладений договір щодо капітального ремонту укриття. Втім, виконані роботи не відповідали вимогам, а вартість згідно документації завищена.

Слідчі слідчого управління поліції Києва за оперативного супроводження управління стратегічних розслідувань у місті Києва та процесуального керівництва Київської міської прокуратури викрили керівника підрядної фірми у заволодінні бюджетними коштами в особливо великих розмірах.

Як з’ясували правоохоронці, наприкінці 2022 року між комунальною установою та підрядною фірмою був укладений договір про надання послуг з проведення капітального ремонту нежитлового приміщення з облаштуванням під укриття по проспекту Червоної калини. Частина виконаних робіт не відповідала вимогам нормативно-правових актів, а їх обсяги та вартість по документації значно завищено. Однак, підрядник підписав офіційні документи, чим завдав шкоду територіальній громаді на суму 870 тисяч гривень.

Слідчі повідомили керівнику підрядної організації про підозру за ч. 5 ст. 191 КК України – заволодіння бюджетними коштами в особливо великих розмірах. Йому загрожує позбавлення волі на строк від семи до дванадцяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна.

Відділ комунікації поліції Києва