₴9,3 млн. збитків на ремонті доріг: на Хмельниччині повідомили підозру членам злочинної групи

Серед її учасників — службові особи державної установи з утримання автомобільних доріг та посадовці підрядної організації.

Оперативники управління стратегічних розслідувань у Хмельницькій області Нацполіції встановили, що переможцем на право покриття дороги захисним шаром для запобігання руйнувань і усунення деформацій, стала комерційна столична організація. Між замовником послуг і фірмою-підрядником було укладено ряд договорів на виконання певних робіт.

Фігуранти розробили «схему» привласнення бюджетних коштів, виділених на експлуатаційне утримання автомобільних доріг державного значення. До актів виконаних будівельних робіт ділки вносили фіктивні відомості щодо обсягів проведених робіт та вартості використаних матеріалів, після чого особисто підписували документи. На підставі офіційно завірених паперів зловмисники отримували гроші з бюджету для подальших робіт, які не виконувалися в повному обсязі.

Експертні дослідження підтвердили факт розтрати посадовцями 9,3 млн грн державних коштів.

На підставі зібраних доказів слідчі обласної поліції повідомили підозру директору підрядної організації за ч. 5 ст. 191 (Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) та ч. 2 ст. 366 (Службове підроблення) Кримінального кодексу України. Ще двом службовцям державної установи інкримінують службову недбалість (ч. 2 ст. 367 Кримінального кодексу України).

Процесуальне керівництво у кримінальному провадженні здійснює Хмельницька обласна прокуратура.

Департамент стратегічних розслідувань

Національної поліції України