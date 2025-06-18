До США екстрадовано учасника міжнародного кіберзлочинного угруповання

У рамках міжнародно-правового співробітництва Офіс Генерального прокурора забезпечив екстрадицію до Сполучених Штатів Америки учасника організованого злочинного угруповання, причетного до поширення програми-вимагача Ryuk.

За даними слідства, учасники цього злочинного угруповання здійснили понад 2400 кібератак у різних країнах світу з метою вимагання викупу за відновлення доступу до зашифрованих даних. Загальна сума виплат, які вони отримали, перевищує 100 мільйонів доларів США.

Завдяки злагодженій співпраці українські правоохоронці затримали іноземця у Києві у квітні 2025 року за запитом США.

Рішенням Солом’янського районного суду м. Києва до нього застосовано екстрадиційний арешт.

Після завершення екстрадиційної перевірки та набрання чинності рішенням про видачу, 18 червня 2025 року особу передано американській стороні.

Офіс Генерального прокурора продовжує активну співпрацю з міжнародними партнерами у протидії транснаціональній кіберзлочинності.

Офіс Генпрокурора