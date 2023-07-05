У Шевченківському суді Києва чоловік підірвав гранату
На місці працюють правоохоронці.
Поліцейські отримали інформацію про те, що відбувся вибух у приміщенні суду в Шевченківському районі.
Про це повідомила пресслужба Нацполіції.
На даний час на місці працює слідчо-оперативна група, спецпризначенці, вибухотехніки та кінологи.
За попередньою інформацією, невстановлений наразі пристрій підірвав чоловік, якого доставили на засідання. Про це повідомив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко.
“Встановлюються деталі. Зберігайте спокій і не наближайтеся до місця події. Дайте відповідним службам ефективно виконувати свою роботу”, – написав він.
За даними ЗМІ, вибух влаштував Ігор Гуменюк, який у 2015 році під Верховною Радою скоїв теракт.
Оновлено. Представник судової охорони заявив журналістам під Шевченківським райсудом Києва, що постраждалих від вибуху немає, інформує Бабель.
Київська міська військова адміністрація уточнила, що вибух стався у вбиральні.
Суддя-спікерка Шевченківського райсуду в Києві Фролова повідомила, що вибухи пролунали під час конвоювання Ігоря Гуменюка з зали суду. Сьогодні йому продовжили запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, передає “Суспільне”.
Підтвердити, що вибухи влаштував Гуменюк, поки не можуть, додала Фролова. За її словами, Гуменюк закрився в одному з приміщень суду, триває спецоперація.
Також ЗМІ повідомляють про повторний вибух у приміщенні суду. // LB.ua