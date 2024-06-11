Жінка проведе понад 10 років за ґратами за вбивство співмешканця

За публічного обвинувачення Самбірської окружної прокуратури 39-річну жінку визнано винною в умисному вбивстві (ч. 1 ст. 115 КК України).

Їй призначено покарання у виді 10 років 2 місяців позбавлення волі.

Прокурор в суді довів, що у грудні 2022 року в місті Самборі обвинувачена вбила свого співмешканця.

В той вечір жінка разом з чоловіком розпивали алкогольні напої. Під час застілля між парою виник конфлікт, який переріс у шарпанину. В ході якої фігурантка взяла в руки ніж та нанесла ним вісім ударів в шию та груди потерпілому. Від отриманих травм останній помер на місці.

До набрання вироком законної сили обвинувачена знаходитиметься під вартою.

Досудове розслідування здійснювали слідчі Самбірського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області.

Вирок суду набирає законної сили після закінчення строку апеляційного оскарження.

Відділ інформаційної політики

Львівської обласної прокуратури