Поліцейські Вінниччини запобігли незаконному трансферу зброї з лінії фронту на мирні території (фото, відео)

До вчинення злочину причетні двоє жителів Івано-Франківщини віком 41 та 48 років. В їхньому мікроавтобусі поліцейські виявили ручні протитанкові гранатомети з пострілами до них, автомати, декілька тисяч набоїв до стрілецької зброї, гранати з запалами, боєприпаси для ручних гранатометів. Чоловікам повідомлено про підозру, вони перебуватимуть в ізоляторі тимчасового тримання до обрання запобіжного заходу.

За словами заступника начальника обласного главку Олександра Остроглядова, мікроавтобус Volkswagen, в якому правопорушники перевозили зброю та боєприпаси, вранці 4 лютого зупинили патрульні поліцейські в смт Літин під час відпрацювання оперативної інформації.

Загалом слідчі, криміналісти та вибухотехніки вилучили з автомобіля зловмисників три автомати, понад три тисячі набоїв калібром 7,62 та 5,45 мм, 18 бойових гранат з запалами, два ручні протитанкові гранатомети з п’ятьма пострілами до них, 35 боєприпасів для ручних гранатометів та інше.

За попередньою інформацією, заборонені речі зловмисники везли зі Сходу країни.

Пояснити походження вилученого та мету зберігання зловмисники відмовились.

Наразі слідчі готують матеріали для обрання підозрюваним запобіжного заходу.

За цим фактом слідчі внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 263 (Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України.

Санкція статті передбачає до семи років позбавлення волі.

Відділ комунікації поліції Вінницької області