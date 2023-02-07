Поліцейські Вінниччини запобігли незаконному трансферу зброї з лінії фронту на мирні території (фото, відео)

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До вчинення злочину причетні двоє жителів Івано-Франківщини віком 41 та 48 років. В їхньому мікроавтобусі поліцейські виявили ручні протитанкові гранатомети з пострілами до них, автомати, декілька тисяч набоїв до стрілецької зброї, гранати з запалами, боєприпаси для ручних гранатометів. Чоловікам повідомлено про підозру, вони перебуватимуть в ізоляторі тимчасового тримання до обрання запобіжного заходу.

За словами заступника начальника обласного главку Олександра Остроглядова, мікроавтобус Volkswagen, в якому правопорушники перевозили зброю та боєприпаси, вранці 4 лютого зупинили патрульні поліцейські в смт Літин під час відпрацювання оперативної інформації.

поліцейські вінниччини запобігли незаконному трансферу зброї з лінії фронту на мирні території

Загалом слідчі, криміналісти та вибухотехніки вилучили з автомобіля зловмисників три автомати, понад три тисячі набоїв калібром 7,62 та 5,45 мм, 18 бойових гранат з запалами, два ручні протитанкові гранатомети з п’ятьма пострілами до них, 35 боєприпасів для ручних гранатометів та інше.

поліцейські вінниччини запобігли незаконному трансферу зброї з лінії фронту на мирні території

За попередньою інформацією, заборонені речі зловмисники везли зі Сходу країни.

поліцейські вінниччини запобігли незаконному трансферу зброї з лінії фронту на мирні території

Пояснити походження вилученого та мету зберігання зловмисники відмовились.

поліцейські вінниччини запобігли незаконному трансферу зброї з лінії фронту на мирні території

Наразі слідчі готують матеріали для обрання підозрюваним запобіжного заходу.

поліцейські вінниччини запобігли незаконному трансферу зброї з лінії фронту на мирні території

За цим фактом слідчі внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 263 (Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України.

Санкція статті передбачає до семи років позбавлення волі.

Відділ комунікації поліції Вінницької області

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