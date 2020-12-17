9 років проведе у в’язниці мешканець Рівненщини за умисне вбивство вітчима

Погодившись із позицією публічного обвинувачення, яке підтримали прокурори Дубенської місцевої прокуратури, вироком Здолбунівського районного суду до 9 років позбавлення волі засуджено 30-річного жителя м. Дубно за умисне вбивство (ч.1 ст.115 КК України).

У ході досудового розслідування встановлено та під час судового розгляду прокурором доведено, що на початку червня минулого року у селі Турковичі, Дубенського району, молодий чоловік, на ґрунті особистої неприязні, умисно наніс своєму вітчиму кулаком два удари в область грудей.

Завдані тілесні ушкодження виявилися несумісними із життям і потерпілий помер на місці. Обвинувачений закопав тіло померлого у лісопосадці одного з сіл Дубенського району, частину речових доказів викинув у річку, а частину спалив у печі.

У судовому засіданні обвинувачений свою вину визнав частково, пояснивши, що не хотів вбивати вітчима, а вдарив тому, що чоловік вчиняв домашнє насильство, бив і знущався з його матері.

Згідно з вироком суду найближчі 9 років засуджений проведе в ізоляції від суспільства.

На даний час вирок суду законної сили ще не набрав. // Рівненські новини