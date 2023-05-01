9 років за ґратами: на Харкывщины прокурори довели вину вбивці

За підтримання публічного обвинувачення прокурорами Ізюмської окружної прокуратури Харківської області суд визнав винним 21-річного чоловіка в умисному вбивстві (ч. 1 ст. 115 КК України). Йому призначено покарання у виді 9 років позбавлення волі.

Трагедія трапилась в ніч з 31 грудня 2022 року на 1 січня 2023 року в одному з будинків у м. Ізюм. Компанія святкувала Новий рік, на столі був присутній алкоголь, до того ж частина запрошених прийшла на свято вже напідпитку.

Між двома гостями виник конфлікт. Лише словесними образами справа не обійшлась, сварка переросла у бійку, у ході якої 21-річний чоловік повалив 46-річного потерпілого на підлогу та став бити його ногами. Усього зловмисник завдав не менше 20 ударів по тулубу та обличчю своєї жертви.

Вже зранку, усвідомивши, що чоловік мертвий, вбивця та господар будинку, порадившись, вирішили не повідомляти про злочин правоохоронцям. Власник помешкання допоміг зловмиснику перенести тіло до сараю, а ввечері вбивця, загорнувши труп у ковдру, за допомогою ручного візка перевіз його до річки, куди і скинув тіло.

Обвинувальний вирок виніс Павлоградський міськрайонний суд Дніпропетровської області. Наразі триває строк на апеляційне оскарження.

Довідково: також триває судовий розгляд справи стосовно господаря будинку, який допомагав приховати факт вбивства.

Харківська обласна прокуратура