9 років за ґратами проведе один з учасників російської агентурної мережі на Миколаївщині

За публічного обвинувачення Миколаївської обласної прокуратури мешканця м. Миколаєва визнано винним у несанкціонованому поширенні інформації про розташування Збройних Сил України та виправдовуванні визнанні правомірною, запереченні збройної агресії рф проти України, глорифікації її учасників (ч. 3 ст. 114-2, ч. 1, 3 ст. 436-2 КК України). Його засуджено до 9 років позбавлення волі.

Прокурори у суді довели, що місцевий мешканець, будучи одним з учасників агентурної мережі фсб рф, активно використовував популярний проросійський Telegram-канал. Через месенджер інформатор «здав» ворогу інформацію про місця базування та переміщення ЗСУ, Сил оборони на території регіону, а також про наслідки ракетно-артилерійських обстрілів.

Інформацію та координати передавав через «зв’язкового» – адміністратора Telegram-каналу, який за вказівкою фсб створив на території Миколаївщини власну агентуру. До її складу входило 13 місцевих мешканців.

У червні 2023 року адміністратору Telegram-каналу – прокремлівському блогеру повідомлено про підозру в державній зраді та у порушенні законів та звичаїв війни (ч. 2 ст. 111, ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 438 КК України). Ще чотирьох учасників ворожої агентури суд визнав винними у вчинених злочинах і призначив їм від 8 до 15 років тюрми.

Досудове розслідування здійснювалось Управлінням СБУ в Миколаївській області.

Вирок ще не набрав законної сили, оскільки триває строк його апеляційного оскарження.

Офіс Генпрокурора