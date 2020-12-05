90% iPhone в Украине – контрабанда

Украина теряет 6 млрд долларов США из-за продаж контрабанды

В Украине появляется все больше магазинов, торгующих контрабандной техникой Apple. Эксперты говорят, что 90% iPhone в Украине – «черная» и «серая» контрабанда.

Об этом говорилось в эфире «Свобода слова Савика Шустера» на канале «Украина».

Из-за продажи контрабанды Украина теряет 6 млрд долларов США, ведь в государственный бюджет с такой продажи ничего не уплачивается.

Участники этой схемы уходят от налогообложения дважды – сначала на таможне, а затем в розничной торговле. Продавцы нелегально завозят телефон в Украине и не оплачивают за него ни пошлины, ни налог по НДС.

Например, вместо телефонов в таможенной декларации заносят копеечные швабры или карандаши. Иногда мошенники используют почтовые посылки, или пиджаки и завозят телефоны незначительным количеством – по одной или две единицы якобы для домашнего использования, а затем эти телефоны продаются в Украине.

К слову, недавно в аэропорту «Борисполь» правоохранители изъяли 29 смартфонов iPhone 12, которые украинец пытался провезти в багаже. // Сегодня