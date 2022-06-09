На Одещині зловмисник видавав небезпечний сурогат за брендовий алкоголь

Незаконний бізнес організував житель Роздільнянського району. У чоловіка вилучили майже 700 літрів фальсифікованої горілки, віскі та коньяку, замаскованих під етикетками відомих виробників.

Встановлено, що фігурант облаштував на території приватного домоволодіння підпільний цех з виготовлення підакцизних товарів для продажу. Виготовляв продукцію чоловік, змішуючи етиловий спирт з водою та додаючи барвники і ароматизатори. Така суміш становила загрозу для життя та здоров’я людей і призвела до отруєння покупців.

В ході проведення санкціонованих заходів правоохоронці вилучили 200 трилітрових тетра-паків сурогатної горілки під час спроби фігурантом збути її за 60 тисяч гривень. З обійстя правопорушника також вилучили кілька ємностей, наповнених спиртовою сумішшю під виглядом віскі та коньяку, етиловий спирт, барвники, спиртометри, лійки, шланги, ваги, бочки, апарат для виготовлення алкогольних напоїв, знаряддя для змішування та розведення барвників, фільтри для очищення води, картонні пакування з етикетками, термоклей для поклейки тетра-паків, активоване вугілля.

«За результатами досудового розслідування правопорушнику оголосили підозру за ч.3 ст.204 Кримінального кодексу України. Йдеться про незаконне виготовлення та збут алкогольних напоїв, що становлять загрозу для життя і здоров’я людей та призвело до отруєння. Вирішується питання про обрання підозрюваному запобіжного заходу. Чоловіку загрожує покарання позбавленням волі на строк від восьми до десяти років з конфіскацією майна, з вилученням та знищенням незаконно виробленої або придбаної продукції, обладнання для її виготовлення», — зазначив старший слідчий відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності Слідчого управління ГУНП в Одеській області Андрій Цінський.

Слідство триває. Проводять його слідчі СУ за оперативного супроводу співробітників управління стратегічних розслідувань в Одеській області Департаменту стратегічних розслідувань Національної поліції України під процесуальним керівництвом Одеської обласної прокуратури.

Відділ комунікації поліції Одеської області