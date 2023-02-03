У закупівлі медичного обладнання зі збитками у ₴7,5 млн. підозрюють групу посадовців столичного медзакладу

Посадовців підозрюють у службовій недбалості під час купівлі медичного обладнання – цифрового рентген-апарату.

Викрили злочинну схему оперативники Департаменту стратегічних розслідувань спільно зі слідчими Головного слідчого управління Нацполіції України.

За даними слідства, члени робочої групи при тендерному комітеті, не дослідивши належним чином ринкові ціни, внесли до висновку дані про вартість товару, яка значно вища за ринкову. Надалі голова тендерного комітету належним чином не проконтролював діяльність робочої групи та подав тендерну документацію, на підставі якої у приватної установи придбано медичне обладнання за значно завищеною ціною.

У результаті неналежного виконання посадовими особами своїх службових обов’язків державі було завдано збитків на суму майже 7,5 млн грн.

Наразі заступнику головного лікаря з медичної частини та трьом керівникам відділень вказаної медичної установи повідомлено про підозру у службовій недбалості (ч. 2 ст. ст. 367 Кримінального кодексу України).

Досудове розслідування триває, вирішується питання про обрання підозрюваним запобіжних заходів, а також встановлюються інші обставини та особи, які можуть бути причетними до вчинення зазначених кримінальних правопорушень.

За скоєне підозрюваним може загрожувати покарання у вигляді позбавлення волі на строк від двох до п’яти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та зі штрафом від двохсот п’ятдесяти до семисот п’ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або без такого.

Процесуальне керівництво у кримінальному провадженні здійснює Офіс Генерального прокурора України.

Департамент стратегічних розслідувань

Національної поліції України