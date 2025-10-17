90% українців вважають, що владу «на часі» критикувати за корупцію навіть під час війни
При цьому 40% громадян вважають країну безнадійно корумпованою.
Аналітики зазначають, що за рік – з вересня 2024 року – ситуація із сприйняттям корупції в Україні покращилась. Торік безнадійно корумпованою Україну вважали 47% громадян, а в спробах боротьби з нею були певні 48%.
Натомість 90% згодні, що критика влади має бути присутня. При цьому 58% вважають, що критика має бути «виваженою і конструктивною, щоб не розхитувати ситуацію в країні», а 32% наполягають на жорсткій і безкомпромісній критиці.
Формально за звичайних обставин статистична похибка такої вибірки не перевищувала 4,1% для показників, близьких до 50%, 3,5% для показників, близьких до 25%, 2,5% – для показників, близьких до 10%, 1,8% – для показників, близьких до 5%. // Дзеркало тижня