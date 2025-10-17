90% українців вважають, що владу «на часі» критикувати за корупцію навіть під час війни

При цьому 40% громадян вважають країну безнадійно корумпованою.

Аналітики зазначають, що за рік – з вересня 2024 року – ситуація із сприйняттям корупції в Україні покращилась. Торік безнадійно корумпованою Україну вважали 47% громадян, а в спробах боротьби з нею були певні 48%.

Водночас в суспільстві зменшилась частка людей, які вважають, що в умовах війни не можна допускати жодної критики дій влади. Таких людей серед українців зараз 8%, хоча ще торік було 13%.

Натомість 90% згодні, що критика влади має бути присутня. При цьому 58% вважають, що критика має бути «виваженою і конструктивною, щоб не розхитувати ситуацію в країні», а 32% наполягають на жорсткій і безкомпромісній критиці.

Опитування було проведене Київським міжнародним інститутом соціології упродовж 19 вересня-5 жовтня 2025 року методом телефонних інтерв’ю на основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів серед 1008 респондентів. До вибірки не включалися жителі територій, які тимчасово не контролюються владою України (водночас частина респондентів – це ВПО), а також опитування не проводилося з громадянами, які виїхали за кордон після 24 лютого 2022 року.

Формально за звичайних обставин статистична похибка такої вибірки не перевищувала 4,1% для показників, близьких до 50%, 3,5% для показників, близьких до 25%, 2,5% – для показників, близьких до 10%, 1,8% – для показників, близьких до 5%. // Дзеркало тижня