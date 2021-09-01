900 доларів за безперешкодне перевезення товарів – затримано прикордонника

За процесуального керівництва Одеської спеціалізованої прокуратури у військовій та оборонній сфері на вимаганні та одержанні неправомірної вигоди викрито старшого техніка-інспектора прикордонної служби регіонального управління ДПС України (ч. 3 ст. 368 КК України).

За даними слідства, військовослужбовець вимагав від громадянина 900 доларів США за безперешкодне перевезення товарів народного вжитку вздовж лінії державного кордону із Республікою Молдова.

Після одержання неправомірної вигоди прикордонника затримали правоохоронці в порядку ст. 208 КПК України.

Наразі триває обшук за місцем його проживання та служби, а також інші невідкладні слідчі дії.

Вирішується питання щодо повідомлення затриманому про підозру та звернення до суду з клопотанням про обрання запобіжного заходу.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюють слідчі територіального управління ДБР, розташованого у м. Миколаєві, за оперативного супроводу співробітників Головного відділу по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю УСБ України в Одеській області, а також внутрішньої та власної безпеки по Подільському прикордонному загону Головного відділу внутрішньої та власної безпеки «Південь» ДПСУ.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України, особа вважається невинуватою у вчиненні злочину й не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

За матеріалами Спеціалізованої прокуратури

у військовій та оборонній сфері Південного регіону