Помста за образу: в Одесі чоловіка затримали за підозрою у вбивстві знайомого

Під час конфлікту зловмисник вдарив потерпілого ножем у шию. Протягом доби правоохоронці встановили особу та місцеперебування правопорушника. За скоєне йому загрожує до 15-ти років ув’язнення.

Встановлено, що раніше судимий за майнові злочини фігурант, приїхавши до Одеси з Дніпропетровщини, познайомився з містянином, який приютив його у своєму тимчасовому помешканні – в занедбаній будівлі на вулиці Градоначальницькій. Одного вечора між нетверезими товаришами виник конфлікт, в ході якого господар став нецензурно висловлюватися на адресу гостя та виганяти його. Ображений чоловік схопив ніж і вдарив одесита у шию, пошкодивши сонну артерію. Потерпілий загинув на місці події попередньо від гострої крововтрати. Точна причина смерті буде встановлена за результатами експертизи.

Правопорушник відразу втік, дорогою викинувши знаряддя злочину. В ході проведення слідчо-розшукових заходів працівники відділення поліції № 1 Одеського районного управління поліції № 1 протягом доби встановили його особу і розшукали у місті, в одному з підвальних приміщень. Під час подальших слідчих дій поліцейські вилучили ніж, який скерували на експертизу, та інші речові докази.

Слідчі під процесуальним керівництвом Приморської окружної прокуратури міста Одеси повідомили фігуранту про підозру у вбивстві, тобто умисному протиправному заподіянні смерті іншій людині. Згідно з санкцією ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України, правопорушнику загрожує до п’ятнадцяти років позбавлення волі. За клопотанням поліцейських, суд обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Слідство триває.

Одеське районне управління поліції № 1