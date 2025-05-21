Аби дошкулити одногрупнику, неповнолітній з його телефону «замінував» ліцей

Правоохоронці вкотре наголошують громадянам, що дзвінки задля розваги — є правопорушеннями, які несуть за собою як адміністративну, так і кримінальну відповідальність.

Так, учора, 19 травня, близько 13:20 на спецлінію 112 надійшов дзвінок про замінування одного з ліцеїв Дубна.

На місце негайно прибула слідчо-оперативна група й керівництво дубенської поліції, вибухотехніки та рятувальники. З приміщення правоохоронці евакуювали всіх людей та обстежили його: вибухонебезпечних предметів не виявили.

Поліцейські швидко встановили особу псевдомінувальника: ним виявився 16-річний дубенчанин. Хлопець пояснив, що через неприязні відносини хотів «насолити» одногрупнику, тож скориставшись його відсутністю, взяв телефон та набрав екстрений номер.

Слідчі відкрили кримінальне провадження за ч.2 ст.259 КК України (завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян, знищення чи пошкодження об’єктів власності). Вирішується питання про повідомлення 16-річному дубенчанину про підозру.

Відділ комунікації поліції Рівненської області