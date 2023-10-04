у запоріжжі затримали чоловіка, який викрав автомобіль та вчинив напад на поліцейських

54-річний запоріжанин у стані алкогольного сп’яніння скористався послугами таксі. Щоб не сплачувати за них, намагався втекти на чужій автівці. Коли на місце події прибули поліцейські, зловмисник став чинити активний опір та спричинив їм тілесні ушкодження. За вчинені дії йому загрожує до п’яти років ув’язнення.

2 жовтня близько 22:40 до Запорізького райуправління поліції надійшло повідомлення від водія таксі, який повідомив, що клієнт не заплатив за проїзд та намагався заволодіти його автомобілем «Daewoo».

Обставини події з’ясовували працівники слідчо-оперативної групи територіального підрозділу поліції.

Правоохоронці встановили, що близько 21:00 запоріжанин викликав таксі, а під час слідування по маршруту попросив водія зупинитися біля одного з магазинів. Він впродовж 20 хвилин перебував у крамниці, а коли вийшов, то сів у іншу автівку та поїхав у інший бік. Таксист став переслідувати транспортний засіб, оскільки не отримав оплату за надану послугу. В районі проспекту Металургів наздогнав та зупинив авто із втікачем. Між чоловіками відбувся конфлікт, під час якого порушник раптом скочив за кермо таксі й почав їхати. Проїхавши близько 50 метрів, не впорався з керуванням, наїхав на бордюр та зупинився.

Чинити протиправні дії він продовжив і під час спілкування з поліцейськими – поводився зухвало, не реагував на зауваження, а потім ухопив дорожній конус, кинув його в обличчя працівнику карного розшуку та вдарив ногою поліцейську-криміналіста.

Правоохоронці затримали правопорушника на підставі ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Наразі слідчим вирішується питання щодо повідомлення фігуранту про підозру у вчиненні злочинів, передбачених ч. 1 ст. 289 (Незаконне заволодіння транспортним засобом) та за ч. 2 ст. 345 (Погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу) Кримінального кодексу України. Досудове розслідування триває під процесуальним керівництвом Дніпровської окружної прокуратури.

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Відділ комунікації поліції Запорізької області