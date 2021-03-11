В Дрогобыче тело пропавшего мужчины нашли с признаками насильственной смерти

Сегодня, 11 марта, в Дрогобыче Львовской области в самодельной палатке нашли тело 54-летнего мужчины, который был в розыске.

Об этом сообщили в пресс-службе ГУНП во Львовской области, пишет УНН.

«9 марта в Дрогобычский районный отдел полиции обратилась 75-летняя жительница райцентра, которая сообщила об исчезновении своего 54-летнего сына. Правоохранители объявили мужчину в розыск и 11 марта, во время проведения отработки, обнаружили его тело с признаками насильственной смерти в самодельной палатке на улице Стрыйской в Дрогобыче», — говорится в сообщении полиции.

По факту следователи территориального подразделения полиции, под процессуальным руководством Дрогобычской местной прокуратуры, открыли уголовное производство по ч.1 ст.115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.

Санкция статьи предусматривает наказание — лишение свободы на срок от 7 до 15 лет.