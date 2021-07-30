В Киеве задержали мужчину, который разбил стекло на пешеходно-велосипедном мосту

Злоумышленника задержали в одном из столичных хостелов – ему грозит до пяти лет лишения свободы

В пятницу, 30 июля, в Киеве в одном из столичных хостелов задержали мужчину за повреждение стеклянных сооружений на пешеходно-велосипедном мосту.

Об этом сообщает Отдел коммуникации полиции Киева.

«Вчера в полицию Киева обратились сотрудники коммунального предприятия, сообщили, что обнаружили поврежденные два информационно-макетных стекла на пешеходно-велосипедном мосту, в Печерском районе. На место происшествия выехала следственно-оперативная группа, которая задокументировала инцидент», – говорится в сообщении.

Начальник Печерского управления полиции Андрей Дубров заявил, что оперативники управления уголовного розыска главка совместно со следователями районного управления полиции установили личность нарушителя.

«Мы пересмотрели записи с камер видеонаблюдения, на которых неизвестный повредил стеклянные макеты, после чего скрылся. В Киеве была введена специальная полицейская операция и менее чем за сутки мы обнаружили уроженца Луцка, 1997 года рождения, в одном из хостелов столицы. Злоумышленника задержали в порядке статьи 208 Уголовного кодекса Украины», – сказал он.

Злоумышленник объяснил правоохранителям, что приехал в столицу на отдых, а гуляя по мосту, решил проверить информационные сооружения на прочность и разбил их. Сейчас с ним общаются следователи и готовят злоумышленнику сообщение о подозрении и ходатайство в суд об избрании меры пресечения.

Сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает ограничение свободы на срок до пяти лет. // «Сегодня»