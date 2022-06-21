Поліція перевіряє мешканку Жмеринки на причетність до співпраці з ворогом

36-річну жінку, яка на власний телефон фіксувала військову техніку передали відповідним службам. Відеофайли надіслала нібито знайомому. Проводиться перевірка.

Під час патрулювання на території залізничного вокзалу у Жмеринці правоохоронці побачили жінку, яка знімає на телефон військову техніку. 36-річна місцева жителька знаючи про кримінальну відповідальність зафільмувала та поширила відео.

Надалі під час перевірки гаджета, працівники поліції виявили відеофайли, на яких зафільмовані об’єкти залізничної інфраструктури та переміщення військової техніки.

Зібрані матеріали вона відправила на номер в телеграм каналі. Жінку передано відповідним спецслужбам.

Нагадуємо, що поліцейські Вінниччини несуть службу в режимі 24/7 спільно з представниками інших правоохоронних органів для контролю за безпековою ситуацією в області та протидії усім можливим військовим загрозам.

Відділ комунікації поліції Вінницької області