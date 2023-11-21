Вінничанина судитимуть за зґвалтував двох дівчаток

Ювенальні прокурори Вінницької обласної прокуратури передали до суду обвинувальний акт стосовно 28-річного чоловіка, який обвинувачується у зґвалтуванні неповнолітньої та малолітньої дівчат та домаганні дитини для сексуальних цілей (ч. ч. 3, 4 ст. 152, ч. 3 ст. 156-1 КК України).

Слідством установлено, що влітку 2018 року житель однієї із територіальних громад Вінницької області запропонував 14-річній дівчині покататися на автомобілі. Зупинившись поміж лісових насаджень, із застосуванням фізичного насильства, він зґвалтував неповнолітню.

Крім того, навесні 2023 року обвинувачений через мережу Інтернет, спілкуючись з малолітньою дівчинкою, вів розмови на сексуальні теми та пропонував зустрічі інтимного характеру. Після неодноразових пропозицій дівчина погодилася на зустріч. Обвинувачений, користуючись своїми віковою та фізичною перевагами, зґвалтував її.

Суд застосував до молодика запобіжний захід у вигляді тримання під вартою із можливістю внесення застави у сумі 805 200 гривень. Сплативши заставу він був звільнений із слідчого ізолятора.

Згодом чоловік порушив умови обраного запобіжного заходу і прокурор звернувся до суду з клопотанням щодо зміни зловмиснику запобіжного заходу – взяття під варту та перерахування внесеної застави у дохід держави на потреби Збройних сил України. Суд задовольнив клопотання прокурора.

У разі доведення винуватості у скоєнні інкримінованих злочинів у судовому порядку, чоловіку загрожує покарання у виді позбавлення волі на строк до п’ятнадцяти років.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснювали слідчі слідчого управління ГУНП у Вінницькій області.

Нагадаємо, що відповідно до ст. 62 Конституції України, особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Пресслужба Вінницької обласної прокуратури