В Днепре мужчины и женщины устроили стрельбу на детской площадке

В Днепре на жилмассиве Победа компания женщин и мужчин устроила стрельбу из пистолета на детской площадке. При появлении правоохранителей одна женщина и один мужчина попытались скрыться.

Об этом сообщает «Днепр Оперативный» со ссылкой на пресс-службу Патрульной полиции Днепропетровской области.

Инцидент произошел ночью 12 января на проспекте Героев. В полицию поступило сообщение от местных жителей о том, что во дворе одного из многоэтажных домов неизвестные устроили стрельбу прямо на детской площадке. На место сразу приехали патрульные, которые увидели находящихся на детское площадке двух женщин и двух мужчин. Увидев полицейских, одна женщина и один мужчина сразу начали убегать. Правоохранители догнали «беглецов» и остановили — у женщины обнаружили травматический пистолет, а у мужчины две обоймы с патронами.

На место вызвали следственно-оперативную группу. Как выяснилось, пистолет и обоймы принадлежали другому мужчине из компании. Всех четверых человек из «развлекавшейся» выстрелами компании увезли в отделение полиции для дальнейшего разбирательства.