На Полтавщині викрито групу шахраїв, які здавали в оренду фейкове житло переселенцям з різних областей держави

Через спеціально створені у популярних мобільних месенджерах фіктивні групи зловмисники поширювали оголошення про оренду квартир або допомогу в організації трансферу до західних регіонів України для людей, які вимушені були залишити свої домівки через бойові дії.

За свої послуги спільники брали передоплату, однак після надходження грошей на картрахунки припиняли зв’язок з клієнтами. Серед ошуканих, які шукали захист від війни на Полтавщині, зокрема були жінки з дітьми.

На даний час вирішується питання щодо повідомлення фігурантам про підозри.

За попередніми даними, зловмисники ошукали понад 10 жителів інших регіонів.

Під час обшуків правоохоронці вилучили у фігурантів комп’ютерну техніку, мобільні телефони, банківські картки, сім-картки різних операторів зв’язку та інші речові докази.

За викритими фактами слідчим управлінням обласної поліції, під процесуальним керівництвом Полтавської обласної прокуратури, здійснюється розслідування за частиною 3 статті 190 (Шахрайство, вчинене у великих розмірах, або шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки) Кримінального кодексу України.

Санкція кримінальної норми передбачає від трьох до восьми років ув’язнення.

Національна поліція України