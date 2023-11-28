На Черкащині поліцейські викрили псевдоволонтерку

Зловмисниця видурила у людей гроші нібито на допомогу ЗСУ. Втім близько 30 тисяч гривень шахрайка витратила на власні потреби. За трьома фактами шахрайських дій їй повідомили про підозру.

В соціальній мережі жінка розміщувала інформацію про збір коштів нібито на потреби військових: тепловізор, ліки, аптечки, форму та продукти.

Упродовж 2022 року 29-річна жінка ошукала трьох громадян та привласнила майже 30 тисяч гривень.

Слідчі оголосили зловмисниці про підозру за ч. 1 та ч. 2 ст. 190 (Шахрайство) Кримінального кодексу України.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк позбавленням волі на строк до трьох років.

Наразі поліцейські перевіряють причетність жінки до інших аналогічних злочинів та встановлюють повне коло потерпілих.

Процесуальне керівництво у кримінальному провадженні здійснює Уманська окружна прокуратура.

Відділ комунікації поліції Черкаської області