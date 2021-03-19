На Київщині голову ОТГ та його заступника затримали за підозрою в отриманні ₴1,4 млн. хабаря

Завдяки злагодженій і скоординованій роботі правоохоронців Київщини, за процесуального керівництва Київської обласної прокуратури викрито посадових осіб однієї із об’єднаних територіальних громад регіону на вимаганні та отриманні неправомірної вигоди з використанням службового становища (ч.3 ст.368 КК України).

За даними слідства, голова вказаної територіальної громади разом з заступником вимагали та отримали від представників місцевих комерційних структур неправомірну вигоду за сприяння у розв’язанні питання щодо виділення земельних ділянок загальною площею 12 га та підписання договорів їх оренди під будівництво та обслуговування багатоквартирних житлових будинків. Гарантована перемога в аукціоні із продажу права оренди вказаних ділянок та сприяння у зменшенні їх оціночної вартості у понад 10 разів коштувала підприємцеві 1,4 млн гривень.

Наразі проводяться першочергові невідкладні слідчі дії, спрямовані на збір та фіксацію доказів. Також вирішується питання щодо повідомлення зазначеним особам про підозру за ч.3 ст.368 КК України (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою) та обрання запобіжного заходу.

Заходи з викриття проводились спільно з Управлінням стратегічних розслідувань в Київській області, СУ ГУНП в Київській області, Головним управлінням СБУ в м. Києві та Київській області.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Пресслужба Київської обласної прокуратури