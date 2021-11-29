$250 за фальсифікований COVID-сертифікат про вакцинацію – на Київщині викрито чергову схему

За процесуального керівництва Київської обласної прокуратури викрито групу осіб, які займалися підробкою сертифікатів про вакцинацію від COVID-19 та довідок про результати ПЛР-тестів на території Києва та Київської області.

За даними слідства, власниця туристичного агентства розробила схему продажу COVID-сертифікатів та довідок про результати ПЛР-тесту. До протиправної діяльності жінка залучила співробітника туристичної компанії, який підшукував охочих отримати підроблений сертифікат чи ПЛР-тест та зводив їх з працівниками приватної лабораторії. Останні видавали сертифікати «клієнтам» без фактичного проведення щеплення, здебільшого вони навіть не з’являлися до лабораторії та отримували документи електронною поштою чи месенджером.

Вартість одного сертифікату складала 250 доларів США, довідка про результати ПЛР-тесту коштувала 1500 грн. Неправдиві відомості про вакцинацію вносилися до електронних систем Міністерства цифрової трансформації України.

Отримані грошові кошти розподілялися між всіма учасниками незаконної схеми.

У ході обшуків в учасників групи вилучено підроблені COVІD-сертифікати, у тому числі міжнародні, довідки про результати ПЛР-тесту, флеш-накопичувачі, документацію, що свідчить про протиправну діяльність, засоби зв’язку, зброю та набої, а також грошові кошти.

Наразі тривають слідчі дії за результатами яких буде вирішено питання щодо повідомлення про підозру за фактами підроблення документів (ч. 3 ст. 358 КК України).

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюється слідчими ГУ Нацполіції в Київській області, оперативний супровід – Управління міграційної поліції ГУНП в Київській області.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Київська обласна прокуратура