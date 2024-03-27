Адміністраторка Телеграм-каналу привласнила майже ₴1 млн. благодійних внесків для ЗСУ

За процесуального керівництва Нікопольської окружної прокуратури повідомлено про підозру мешканці м. Києва у незаконному використанні благодійних пожертв під час воєнного стану (ч. 3 ст. 201-2 КК України).

За даними слідства, підозрювана – адміністраторка відомого Телеграм-каналу м. Нікополя неодноразово організовувала збір коштів нібито на допомогу українським військовим.

Для перерахування грошей на військове спорядження, автомобілі, квадрокоптери псевдоволонтерка вказувала реквізити своїх банківських карток. Після чого привласнювала добровільні пожертви і витрачала на власні потреби.

Таким чином за пів року жінка отримала від громадян майже 1 млн грн.

У ході обшуків за місцем мешкання жінки правоохоронці вилучили комп’ютерну техніку, мобільний телефон, грошові кошти.

Досудове розслідування – слідчі Нікопольського райуправління поліції ГУПН в Дніпропетровській області, оперативний супровід – Управління СБУ області.

Офіс Генерального прокурора