Адмініструє антиукраїнські спільноти у соціальних мережах – повідомлено про підозру буковинцю, який виїхав до РФ

За процесуального керівництва прокурорів Чернівецької обласної прокуратури заочно повідомлено про підозру уродженцю Чернівецької області за фактами посягання на територіальну цілісність і недоторканність України та публічних закликів до агресивної війни ( ч. 1 ст. 110, ст. 436 КК України).

За даними слідства, підозрюваний виїхав до росії ще у 2014 році. З того часу він активно підтримує та популяризує путінський режим.

Перебуваючи на території рф чоловік створив та адмініструє у соціальній мережі спільноти антиукраїнського спрямування: «пехотинцы путина» та «Буковина – Святая Русь».

Через ці сторінки, він активно поширює публічні заклики до зміни меж території України, ведення агресивної війни та глорифікує путіна як «собирателя земель русских».

Досудове розслідування у вказаному провадженні за процедурою in absentia здійснюють слідчі Управління СБ України у Чернівецькій області.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Чернівецька обласна прокуратура